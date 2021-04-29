شكرا لقرائتكم خبر عن إستمرار عزل إبراهيما كونيه فى الطلائع انتظاراً لنتيجة مسحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الطبى بنادى طلائع الجيش استمرار عزل الإيفوارى ابراهيما كونيه لاعب الفريق انتظاراً لظهور نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها فى الساعات الماضية بعد ثبوت ايجايبة أخر مسحتين خضع لهما اللاعب ، ويستعد الطلائع لمواجهة أسوان، المقرر لها السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى التاسعة والنصف مساءً.

وواجه الطلائع نظيره الشمس مساء الخميس الماضى، وفاز بهدفين دون رد وديًّا، ثم واجه الإنتاج الحربي مساء الجمعة الماضى، وفاز عليه بخماسية مقابل هدف، ثم اختتم ودياته بمواجهة القناة وتعادل معه مساء السبت الماضى بهدف لكل فريق، ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود مدافعه أحمد علاء المعار من الأهلى فى مباراة أسوان، وذلك بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب علاء عن مواجهة المصرى البورسعيدى بكأس مصر، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الجونة.

ويعقد عبد الحميد بسيونى جلسات نفسية مكثفة مع لاعبيه لعلاج آثار وداع بطولة كأس مصر أمام المصرى البورسعيدى بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية بدور الستة عشر للبطولة لاسيما بعد وصول المباراة للأشواط الإضافية، حيث طالبهم بغلق صفحة الكأس والتركيز على تحسين وضع الفريق في جدول الدوري.

وحذر عبد الحميد بسيونى، لاعبى فريقه من زيادة الوزن خلال شهر رمضان الكريم، مشدداً على أنه سيخضع الفريق يومياً لقياسات وزن كل فترة للحفاظ على لياقتهم البدنية مع استئناف مباريات الدوري، مؤكداً أن العقوبات المادية ستكون شعار المستهترين بالبرنامج الغذائي الموضوع من أخصائى التغذية بالنادى.