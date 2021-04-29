شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد ينهى معسكر الاستعداد لأولمبياد طوكيو 6 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر أستمرار معسكر منتخب مصر الأول لكرة اليد المقام حاليا بالقاهرة إلى يوم 6 مايو المقبل إستعدادا لأولمبياد طوكيو 2021، فيما يستمر تواجد اللاعبين المحترفين فى المعسكر حتى يوم 2 مايو فقط أى أخر يوم فى الأسبوع الدولى للعودة إلى مشاركتهم الأوروبية.

وشهد المعسكر الحالى استبعاد ثلاثى فريق اليد بالأهلى، إبراهيم المصري وعمر ياسين وعمر سامي، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، مما أدى إلى استبعادهم من قائمة منتخب اليد، فى أول أيام المعسكر، بعد التأكد من إيجابية عينتهم، حيث كشف مصدر مسئول عن المنتخب أنه تم إجراء مسحة للكشف عن كورونا لجميع اللاعبين، وتبين من خلالها إيجابية الثلاثى.

ويتولى أيمن صلاح، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة، ومعه عاصم السعدنى المشرف على المنتخب، ومؤمن صفا عضو اللجنة الانتهاء من خطة إعداد المنتخب للأولمبياد، مع وضع برنامج المعسكرات الخارجية.

وانطلق معسكر منتخب كرة اليد يوم الأثنين الماضى عقب الإنتهاء من المنافسات المحلية بفرز فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 على صالة حسن مصطفى، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26/ 23 فى النهائى وتتويج الزمالك بلقب دورى المحترفين قبلها.