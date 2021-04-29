ماركا: كارفاخال سيغيب عن باقي موسم الريال بسبب الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تعرض داني كارفاخال لاعب ريال مدريد، لإصابة جديدة ستجعله يغيب عن باقي أحداث الموسم بحسب ما جاء عبر صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، الخميس، أن صاحب الـ29 يعاني من تمزق عضلي سيجعله يغيب عن باقي مباريات في الموسم الحالي سواء في مسابقتي الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة، أنه من الممكن تعرض كارفاخال للإصابة خلال مباراة تشيلسي الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في إطار ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعاني كارفاخال من الإصابات في الموسم الحالي حيث لم يشارك سوى 15 مباراة مع الريال في مختلف البطولات.

ويعاني ريال مدريد في الفترة الأخيرة من شبح الإصابات الأمر الذي سيهدد الفريق الملكي قبل نهاية الموسم الحالي سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني مؤقتًا برصيد 71 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر الحالي أتلتيكو مدريد ومتساويًا مع برشلونة الذي يمتلك مباراة مؤجلة ضد غرناطة.

وعلى المستوى الأوروبي، فيحتاج ريال مدريد للفوز بأي نتيجة على تشيلسي أو الخروج بنتيجة التعادل بأكثر من هدف للتأهل للدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.