تقارير: لابورتا التقى بوالد ميسي.. ونجم برشلونة يُقلص راتبه لـ50%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية إسبانية، الخميس، أن هناك جلسة جمعت بين خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بخورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل الاتفاق على تجديد عقد قائد الفريق الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية والمقربة من نادي برشلونة، فإن لابورتا اتخذ خطوة أخرى حول تجديد عقد ميسي من خلال عقد جلسة مع والد اللاعب في الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة، أن لابورتا أكد لخورخي ميسي عن عدم قدرة برشلونة في الفترة الحالية على تقديم عرض مادي للاعب في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الفريق الكتالوني في الوقت الراهن.

الصحيفة الكتالونية أشارت إلى أن والد ميسي يتفهم الوضع الحالي الذي يعيشه النادي، إلا أن لابورتا سيبحث عن محاولة لتجديد عقد اللاعب إلى جانب التعاقد مع نجم لجلبه إلى الفريق حيث يعتبر أبرز المرشحين إيرلينج هالاند.

وفتح ميسي باب التجديد من خلال تقليص راتبه السنوي لـ50% بداية من الموسم القادم وحتى نهاية عقده من أجل التجديد لبرشلونة.

وأفادت نفس الصحيفة، أن ميسي لديه رغبة في اللعب بصفوف برشلونة لمدة موسمين على أن ينتقل بعد ذلك للولايات المتحدة الأمريكية ثم العودة مرة أخرى للقلعة الكتالونية من أجل العمل في الإدارة الرياضية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة في نهاية يونيو المقبل إلا أن الرئيس لابورتا ومنذ توليه إدارة النادي الإسباني وهو يريد تجديد عقد اللاعب الأرجنتيني والمرتبط بالانتقال لباريس سان جيرمان مؤخرًا إلى جانب مانشستر سيتي.