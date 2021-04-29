تغيير دفاعي.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع ضد المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة المقاولون العرب والمقرر إقامته مساء اليوم الخميس ضمن حسابات الأسبوع الـ18 من مسابقة دوري we المصري.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن كارتيرون استقر على إعادة محمود عبد الرحيم "جنش" ليقود حراسة عرين الزمالك في مباراة الليلة بعدما لعب محمد أبو جبل في المباراة الماضية ضد البنك الأهلي.

التغيير الثاني في تشكيل الزمالك سيتمثل في مشاركة محمد عبد الغني في الجانب الدفاعي ليكون على حساب محمود حمدي "الونش".

ومن المقرر أن يلعب الزمالك بطريقته المعتادة وهيّ (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: حميد أحداد.

ويتصدر الزمالك ترتيب دوري we المصري برصيد 39 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، في المقابل يأتي المقاولون العرب في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.