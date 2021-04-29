الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | بالفيديو: أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي "كاملة"

0 نشر
متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: أهداف محمد صلاح في "كاملة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نادي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" فيديو لكل أهداف نجمه المصري محمد صلاح التي أحرزها في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي.

وكتب ليفربول في التغريدة: "20 هدفا وننتظر المزيد"، إذ يحتل محمد صلاح المركز الثاني في قائمة ترتيب الهدافين، في وقت يحتل فريقه المركز السادس على لائحة الدوري الإنجليزي، ما يعني أن الفريق مهدد بالغياب عن مسابقة في الموسم المقبل إذا لم يحصل على إحدى المراكز الأربعة الأولى في "البريمييرليغ".

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا