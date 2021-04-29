شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ مواجهات الإسماعيلي مع الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الإسماعيلى ضيفا على الإنتاج الحربى السبت القادم باستاد السلام، في إطار الأسبوع ال١٩ من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

التقى الفريقان فى 15 مباراة حيث فاز الإسماعيلى فى 8 مواجهات و تعادل فى 4 لقاءات وخسر 3 مباريات ،وسجل لاعبو الإسماعيلى 23 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفًا ، وكلين شيت فى 7 مباريات.

على ملعب الإسماعيلى، فاز الدراويش فى 6 تعادل 1 خسر 1 ، له 19 هدفًا عليه 8 أهداف كلين شيت 4 مباريات، وعلى ملعب الإنتاج الحربى فاز 2 تعادل 3 خسر 2 له 4 أهداف عليه 6 أهداف كلين شيت 3 مباريات.

أهداف الإسماعيلى عن طريق 20 لاعبًا ..وهم حسنى عبد ربه 3 أهداف، محمد حمص هدفين، أحمد على وجودوين وعبد الله السعيد وعمرو السولية ومهاب سعيد ومروان محسن وطه عادل وكريم بامبو وديجو كالديرون وإبراهيم حسن وطارق طه ومحمد هاشم وباهر المحمدى والتونسى فخر الدين بن يوسف وعمر الوحش وعماد حمدى وعبد الرحمن مجدى ومحمد صادق هدفًا لكلا منهم.