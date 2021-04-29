شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطالب لاعبي الإسماعيلي بالفوز أمام الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته، ضمن برنامج الإعداد للقاء الإنتاج الحربى، المقرر السبت القادم، باستاد السلام، في إطار الجولة التاسعة عشرة بمسابقة الدورى الممتاز.

وعقد إيهاب جلال، المدير الفنى، جلسة مع اللاعبين قبل المران الذى خاضه الفريق على ملعبه، أمس، تحدث خلالها عن أهمية الفوز في المباراة المقبلة، وشرح طريقة أداء المنافس، وكيفية التعامل معه طوال المباراة، كما شدد على اللاعبين بضرورة تنفيذ التعليمات، والتركيز فى إنهاء الجمل لزيارة شباك المنافس.

وبهدف تحفيز اللاعبين، حرص على أبوجريشة وعماد سليمان، عضوا اللجنة الفنية، بجانب محمد يونس، على حضور التدريبات لمؤازرة اللاعبين قبل المواجهة، وأدى عمر الوحش وحسين السيد ومحمد بيومى ومحمد الضرف تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى، فيما خاض حراس المرمى تدرييات على الكرات العرضية لتجهيزهم جيدًا للمباراة.