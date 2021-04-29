شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التلميح بالرحيل .. خمسة أندية تتصارع على التعاقد مع هاري كين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن حقبة النجم الدولي الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام قد أوشكت على النفاذ، وذلك بعدما أبتعد الفريق اللندني عن الحصول على مركز مؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم «تشامبيونزليج» في الموسم المقبل.

يأتي ذلك بعدما تحدث كين المتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في حفل توزيع الجوائز، بأنه مهتم أكثر بالجوائز الجماعية، قائلًا: «أريد الفوز ببطولات كبرى وتوتنهام لا يفعل ذلك حاليًا».

ولم يتوج النجم صاحب الـ27 عاما بأي بطولة مع السبيرز خلال مسيرته حتى الآن، وكان أفضل إنجاز استطاع تحقيقه هو التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019 قبل الهزيمة من ليفربول بهدفين مقابل لا شيء.

كين هو الآن أحد أكثر المهاجمين المرهوبين والمطلوبين في العالم ، لكنه ظل مخلصًا لتوتنهام حتى الآن. سيكون عازمًا على الفوز بالبطولات، ولسوء الحظ بالنسبة لمشجعي توتنهام ، فإن هذا يبدو أقل احتمالًا داخل الفريق اللندني.

لذلك دعونا نتساءل أين يمكن أن يذهب كين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأي فريق يُناسب طريقة لعبه بشكل أفضل؟.

5- مانشستر يونايتد:

دائمًا ما يكون لدى مانشستر يونايتد الإمكانيات المالية الكبيرة عندما يكون أحد كبار اللاعبين مستعدًا للتنقل. لقد كانوا مهتمين بكين لعدد من السنوات، وضمان تأهلهم لدوري أبطال أوروبا على في الموسم الجديد سيفتح الأبواب لفرصة الأنقضاض على كين، فقد يكون كين خارج الباب ويتجه إلى الشمال الغربي. يتوق للمدرب النرويجي سولشاير لجلب مُهاجم بموصفات كين خاصة وأن الفريق يحتاج مهاجمًا بإمكانياته في أولد ترافورد، وستساعد هذه الخطوة في كسب بعض الأشياء التي تشتد الحاجة إليها لدى الجماهير. من المحتمل أن تبلغ تكلفة الصفقة 100 مليون جنيه إسترليني، لكن هذا لن يمثل مشكلة بالنسبة إلى يونايتد، في حين أنه قد يكون حجر عثرة للآخرين.

في يونايتد، أصبح كين هو الرجل المستهدف ومحور هجومهم مع قيام ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال ودانييل جيمس بالركض حوله. بدا أن روميلو لوكاكو هو اللاعب المثالي لهذا الدور لكنه كافح من أجل ذلك ولكن في النهاية تم بيعه لإنتر ميلان الإيطالي. لذلك، سيحرص أولي جونار سولشاير على التعاقد مع مهاجم صاحب جودة عالية ويمتلك خبرة مثبتة ومن أفضل من كين؟

4- مانشستر سيتي:

قد يكون مانشستر سيتي سيتي هو الأخر يُريد خدمات كين من أجل مساعدة النجم البرازيلي جابرييل جيسوس، خاصة بعدما أعلن النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو رحيله عن ملعب الاتحاد مع نهاية مُنافسات الموسم الجاري. تظل هناك شكوك حول ثقة بيب جوارديولا في جيسوس، لذلك لا شيء أفضل من التعاقد مع كين.

ويبحث جوارديولا عن مهاجم بموصفات خاصة. علاوة على ذلك، يبدو جيسوس، على عكس الأرجنتيني ، مناسبًا للعب في المقدمة الثانية ، لذلك يمكن للمدرب استيعاب كلا المهاجمين. قد يكون قادرًا على اللعب إلى جانب كين إذا اختار المهاجم الإنجليزي الانتقال إلى فريق " السيتيزنز".



3- باريس سان جيرمان:

هناك عدد قليل من الأندية في جميع أنحاء أوروبا ممن يستطيع تحمل تكلفة انتقال هاري كين، وبالطبع باريس سان جيرمان سيكون في مُقدمة هذه الأندية، سيكون النادي الباريسي مناسبًا تمامًا لكين. محاطًا ببعض أفضل المواهب في أوروبا - بما في ذلك نيمار وكيليان مبابي وأنخيل دي ماريا - والأهم من ذلك أن الفريق يُدربه حاليًا المدرب الأرجنتيني مارسيو بوتشينو المدرب السابق لتوتنهام والذي يعرف كل كبيرة وصغيرة عن هاري كين.

على الرغم من سيطرة باريس سان جيرمان على فرنسا محليًا منذ وصول مالكه القطري ناصر الخليفي، إلا أنهم كافحوا من أجل المنافسة الأوروبية، لذلك، سيكون عرضًا صعبًا لرفضه في حالة الاتصال به. قد ينظر باريس سان جيرمان إلى كين كلاعب يمكنه عكس حظه في أوروبا وقد يبذل قصارى جهده للتعاقد مع المهاجم الدولي الإنجليزي.

2- ريال مدريد:

مثل اليونايتد، بسبب نفوذهم المالي في الصفقات الأوروبية، فإن ريال مدريد هو المُفضل بقوة للتعاقد مع كين. بعد أن سبق لمودريتش وبيل من توتنهام، أن مالك ريال مدريد فلورنتينو بيريز على دراية جيدة بلعبة المساومة العنيدة التي يلعبها دانييل ليفي في توتنهام.

الهستيريا ومبيعات القمصان التي سيجلبها كين إلى مدريد هي كل الحوافز المالية التي سيحتاجها بيريز منذ خسارة رونالدو الصيف الماضي. على الرغم من أن بنزيما لا يزال يثبت قيمته وهو 33 عامًا، إلا أنه ظل دائمًا في ظل رونالدو أثناء وجود المهاجم في مدريد، ولكن بعد ذلك كافح بنزيما وأصبح تقريبًا أهم لاعب في صفوف اللوس بلانكوس خلال أخر موسمين.

1- يوفنتوس

جانب آخر هيمن محليًا في السنوات الأخيرة، لكنه لم يفز بأي شيء في أوروبا. مع إضافة العملاق الإيطالي رونالدو إلى فريقه الذي يحسد عليه بالفعل منذ موسمين، من الواضح أنهم كانوا عازمون على نقل هيمنتهم إلى المنافسة الأوروبية، لكن هذا لم يحدث بصورة كبيرة بل حتى أبتعد اليوفي عن الكالتشيو بعدما أصبح إنتر ميلان بطلًا للدوري الإيطالي بشكل شبه رسمي، وهو ما قد يعجل إدارة السيدة العجوز تُعيد ترتيب المنزل من الداخل.

ويشكل يوفنتوس حاليًا هجومًا قويًا من رونالدو وباولو ديبالا وخوان كوادرادو، لكن بالطبع في حال وصول كين إلى البيانكونيري سيتغير الحال للأفضل ويُصبح اليوفي يمتلك ترسانة هجومية غير عادية، ولكن قد يقف العائق المادي دون إتمام الصفقة.