شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة يد الأهلي : سعيدة بالتتويج بدوري كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعربت سندس حشانة، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالفوز ببطولة الدوري، مؤكدة أن الفريق قدم مستوى مميزًا خلال مواجهات الدورة المجمعة الأولى والثانية، ليتوج بالبطولة عن جدارة واستحقاق.

وأضافت سندس أن الفوز بالبطولة لم يكن سهلًا، خاصة أن الفريق واجه العديد من المباريات الصعبة، لكن لاعبات الأهلي بذلن مجهودًا شاقًّا من أجل التتويج باللقب وتجميع النقاط لتحقيق البطولة.

وأكدت أن لاعبات الأهلي كن عازمات على التتويج ببطولة الدوري بعد حصد بطولة الكأس والمنطقة خلال الفترة الماضية.

وتابعت لاعبة الأهلي أنها سعيدة بالفوز بالبطولة، ولأنه الدوري الأول مع الفريق منذ انضمامي خلال الموسم، وأشادت بالجهاز الفني بقيادة يحيى يوسف، الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل تطوير الأداء الفني والبدني.

وحرصت سندس حشانة على شكر جماهير الأهلي، التي تحرص دائمًا على مساندة لاعبات الفريق في جميع المباريات هذا الموسم.