الكويت .. إيقاف الشيخ فهد طلال الفهد لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار كويتي

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، إيقاف الشيخ فهد طلال الفهد، نائب رئيس مجلس إدارة نادي القادسية، رئيس جهاز الكرة، لمدة عامين، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار كويتي.

وذكر "برنامج الديربي"، أن لجنة الانضباط في اتحاد الكرة الكويتي، قررت حرمان فهد طلال الفهد من دخول الملاعب لمدة عامين وتغريمه، على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة السالمية والقادسية قبل أيام.

وكان فهد طلال الفهد، نزل إلى أرضية ملعب مباراة السالمية والقادسية في الدوري الكويتي، وطالب لاعبيه بالانسحاب احتجاجا على احتساب ركلة جزاء ضد فريقه في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وبعد مراجعة الحكم للقطة عبر تقنية "الفار"، تراجع عن قراره، ليعود لاعبو القادسية لاستكمال المباراة المثيرة، التي لم تشهد تسجيل أي هدف، لتنتهي على وقع التعادل السلبي.