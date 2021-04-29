ليفربول يستعد لرحيل محمد صلاح عن الفريق

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، دخل في مفاوضات مع اللاعب الشاب جادون سانشو، جناح فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ليكون بديلا رئيسيا تمهيدا للإطاحة بالفرعون، خارج قلعة آنفيلد نهاية الموسم الجاري 2020-2021، في ظل الأزمة بين «مو» والألماني يورجن كلوب، ورغبة اللاعب المصري في الرحيل عن الريدز وخوض تجربة احترافية جديدة.

وتابعت الصحيفة، أن احتمالية غياب ليفربول عن المنافسات الأوروبية في الموسم المقبل ستجعله يتكبد خسائر مالية ضخمة، فضلا عن خسائره الكبيرة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة للأوضاع الصعبة التي يعيشها يورجن كلوب ومحمد صلاح سويا وأن هناك فتور في العلاقة بينهما، ما يجعل الريدز يضطر للتخلي عن اللاعب المصري نهاية الموسم على أمل تفادي الأزمة المالية.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن يورجن كلوب يحاول التوقيع مع جادون سانشو، وضمه لصفوف ليفربول في الميركاتو الصيفي المقبل، ليكون البديل الأنسب لمحمد صلاح، الذي يرغب في الرحيل عن قلعة الريدز سواء ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين في المستقبل القريب.