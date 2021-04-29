مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 أبريل.. والقنوت الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الخميس 29 أبريل ، عدداً من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020-2021، أبرزها، مباراتي نصف نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وروما وفياريال وأرسنال ، الى جانب القنوات الناقلة .
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
مانشستر يونايتد X روما – 9 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium
فياريال X أرسنال – 9 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة
برسيبوليس X الريان القطري – 4.30 مساءً - GSA live
باختاكور X القوة الجوية – 5 مساءً - GSA live
جوا الهندي X الوحدة الإماراتي – 7 مساءً - GSA live
الشارقة X تركتور الإيراني – 8 مساءً - GSA live
السد القطري X النصر السعودي – 8 مساءً - GSA live
الوحدات الأردني X فولاد خوزستان – 8 مساءً - GSA live
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
برشلونة X غرناطة – 7 مساءً - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة
إيرزوروم سبور X إسطنبول باشاك شهير – 3 عصراً - beIN Sports HD 1 TR
سيفاس سبور X يني ملطية سبور – 3 عصراً - beIN Sports HD 2 TR
ألانيا سبور X فنربخشة – 7.30 مساءً - beIN Sports HD 1 TR
أنقرة غوجو X غازي عنتاب – 7.30 مساءً - beIN Sports HD 1 TR
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الزمالك X المقاولون العرب – 9.30 مساءً - ON Time Sports 1 HD