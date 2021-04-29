مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 أبريل.. والقنوت الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الخميس 29 أبريل ، عدداً من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020-2021، أبرزها، مباراتي نصف نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وروما وفياريال وأرسنال ، الى جانب القنوات الناقلة .

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد X روما – 9 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

فياريال X أرسنال – 9 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

برسيبوليس X الريان القطري – 4.30 مساءً - GSA live

باختاكور X القوة الجوية – 5 مساءً - GSA live

جوا الهندي X الوحدة الإماراتي – 7 مساءً - GSA live

الشارقة X تركتور الإيراني – 8 مساءً - GSA live

السد القطري X النصر السعودي – 8 مساءً - GSA live

الوحدات الأردني X فولاد خوزستان – 8 مساءً - GSA live

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

برشلونة X غرناطة – 7 مساءً - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

إيرزوروم سبور X إسطنبول باشاك شهير – 3 عصراً - beIN Sports HD 1 TR

سيفاس سبور X يني ملطية سبور – 3 عصراً - beIN Sports HD 2 TR

ألانيا سبور X فنربخشة – 7.30 مساءً - beIN Sports HD 1 TR

أنقرة غوجو X غازي عنتاب – 7.30 مساءً - beIN Sports HD 1 TR

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الزمالك X المقاولون العرب – 9.30 مساءً - ON Time Sports 1 HD