مان سيتي يقلب الطاولة ويهزم باريس سان جيرمان في عقر داره بدوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزاً هاماً على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "بارك دي برانس"، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا،

تقدم باريس سان جيرمان عن طريق مدافعه البرازيلي ماركينيوس من ضربة رأس رائعة في الدقيقة 15 إثر عرضية متقنة من أنخيل دي ماريا من ركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني تبدل الحال تماماً، حيث نجح كيفين دي بروين هدف التعادل لفريقه مانشستر سيتي في الدقيقة 64.

وتمكن الجزائري رياض محرز من إحراز الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 71 من زمن المباراة، لتنتهي المباراة بفوز السيتي بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب "الاتحاد" يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الفريق الباريسي قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من :

كيلور نافاس - أليساندرو فلورينزي - ماركينيوس - بريسينيل كيمبمبي - ميتشيل باكير - ليوناردو بارديس - إدريسا جايا - ماركو فيراتي - أنخيل دي ماريا- نيمار دا سيلفا - كيليان مبابي.

على الجانب الآخر، دخل مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

إديرسون مواريش - كايل والكر - جون ستونر - روبين دياز - جواو كانسيلو - رودري - إلكاي جندوجان - كيفن دي بروين - رياض محرز - برناندو سيلفا - فيل فودين.