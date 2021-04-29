الخطيب يحسم الجدل بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي لتدريب منتخب جنوب إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - سادت حالة من الارتياح الشديد داخل النادي الأهلي، بعد استقرار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول، على البقاء في منصبه خلال الفترة المقبلة، وصرف النظر تمامًا عن العرض الذي كان قد تلقاه من منتخب بلاده لقيادته في المستقبل.

وتحدث موسيماني مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب خلال جلسة جمعتهما مؤخرا، مؤكدا أنه يشعر براحة نفسية شديدة مع الفريق ولا يريد أن يغادر منصبه في الوقت الحالي في ظل رغبته في تحقيق أمجاد شخصية له في المستقبل.

الأهلي يحصر أسماء رموزه تمهيدًا لمنحهم القلادة الذهبية

أيمن أشرف يعود لقيادة جبهة الأهلي في مباراة الجونة

وقال موسيماني إنه سعى كثيرا لتدريب الأهلي ولا يمكن أن يفرًط حاليا في الفرصة التي منحتها له الظروف والأقدار، مشيرا إلى أنه اعتذر بشكل رسمي لمسئولي اتحاد الكرة في بلاده عن فكرة تدريب منتخب "الأولاد"، وإنه يريد البقاء مع الفريق الأحمر ليٌغلق هذا الملف تماما.