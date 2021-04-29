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بث مباشر بدون تقطيع.. باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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الشارقة - اميمة ياسر -    

في إطار حرص موقع "" على تقديم خدمة إخبارية مميزى لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لقمة باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب نصف نهائي .

وقرر المدير الفني للفريق الباريسي، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، خوض المباراة بتشكيل مكون من :

كيلور نافاس - أليساندرو فلورينزي - ماركينيوس - بريسينيل كيمبمبي - ميتشيل باكير - ليوناردو بارديس - إدريسا جايا - ماركو فيراتي - أنخيل دي ماريا- دا سيلفا - كيليان مبابي.

على الجانب الآخر، يدخل المدير الفني للفريق الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا، اللقاء بتشكيل مكون من:

إديرسون مواريش - كايل والكر - جون ستونر - روبين دياز - جواو كانسيلو - رودري - إلكاي جندوجان - كيفن دي بروين - رياض محرز - برناندو سيلفا - فيل فودين.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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