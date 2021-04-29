بث مباشر بدون تقطيع.. باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع "" على تقديم خدمة إخبارية مميزى لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لقمة باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقرر المدير الفني للفريق الباريسي، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، خوض المباراة بتشكيل مكون من :

كيلور نافاس - أليساندرو فلورينزي - ماركينيوس - بريسينيل كيمبمبي - ميتشيل باكير - ليوناردو بارديس - إدريسا جايا - ماركو فيراتي - أنخيل دي ماريا- نيمار دا سيلفا - كيليان مبابي.

على الجانب الآخر، يدخل المدير الفني للفريق الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا، اللقاء بتشكيل مكون من:

إديرسون مواريش - كايل والكر - جون ستونر - روبين دياز - جواو كانسيلو - رودري - إلكاي جندوجان - كيفن دي بروين - رياض محرز - برناندو سيلفا - فيل فودين.