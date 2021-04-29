قمة نارية في ربع نهائي دول الأبطال.. باريس سان جيرمان ضد مان سيتي ..التشكيل الرسمي

الشارقة - اميمة ياسر -



أعلن ماوريسيو بوتشيتينو وبيب جوارديولا المديران الفنيان لفريقي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل مواجهة الفريقين، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "بارك دي برانس"، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى باريس سان جيرمان لمواصلة المشوار المميز بالمسابقة الأوروبية هذا الموسم، من أجل تحقيق الحلم الأوروبي الأول، خاصة بعد خسارة البطولة العام الماضي أمام بايرن ميونخ في المباراة النهائية.

وعلي الرغم من تخطي باريس سان جيرمان لعقبة بايرن ميونخ في الدور ربع النهائي، إلا أن المهمة لن تكون سهلة ضد مان سيتي الذى يقوده الإسباني بيب جوارديولا.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بعد التغلب على بايرن ميونخ 3-2 في ذهاب ربع النهائي علي ملعب "إليانز أرينا"، والخسارة أمامه بالإياب 0-1.

كما صعد مانشستر سيتي إلى نفس الدور، بعد الفوز علي بروسيا دورتموند 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويدير قمة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الحكم الألماني فيليكس بريش.

باريس سان جيرمان

تشكيل مانشستر سيتي