قمة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.. التشكيل الرسمي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المديرين الفنيين لفريقيّ مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيل الفريقين الرسمي في المباراة التي ستجمعهما في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب "حديقة الأمراء"، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقرر المدير الفني للفريق الباريسي، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، خوض المباراة بتشكيل مكون من :

كيلور نافاس - أليساندرو فلورينزي - ماركينيوس - بريسينيل كيمبمبي - ميتشيل باكير - ليوناردو بارديس - إدريسا جايا - ماركو فيراتي - أنخيل دي ماريا- نيمار دا سيلفا - كيليان مبابي.

على الجانب الآخر، يدخل المدير الفني للفريق الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا، اللقاء بتشكيل مكون من:

إديرسون مواريش - كايل والكر - جون ستونر - روبين دياز - جواو كانسيلو - رودري - إلكاي جندوجان - كيفن دي بروين - رياض محرز - برناندو سيلفا - فيل فودين.

وكان باريس سان جيرمان قد نجح في التأهل لنصف نهائي البطولة عقب تأهله على حساب البطل بايرن ميونيخ الألماني بالفوز عليه بفارق الأهداف بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بمجموع (3-3).

في المقابل، تأهل مانشستر سيتي لدور الأربعة من خلال فوزه ذهابًا وإيابًا على حساب بوروسيا دورتموند بنتيجة (4-2).

مباراة الذهاب الأولى في دور نصف النهائي خلال هذه النسخة افتتحت مساء أمس الثلاثاء بلقاء ريال مدريد وتشيلسي وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1).