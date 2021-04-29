«لا يمكن رفضه».. تفاصيل عرض باريس سان جيرمان لضم ليونيل ميسي.. وأول تعليق من برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الصحفي البرازيلي الشهير، مارسيلو بيشلر، تفاصيل عرض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة الإسباني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع الفريق الكتالوني الصيف المقبل، ولم يكشف النجم الأرجنتيني عن موقفه من الاستمرار مع برشلونة حتى الآن.

وبحسب ما ذكره الصحفي البرازيلي، فإن النادي الباريسي قدم عرضًا لميسي لمدة موسمين ثابتين، بالإضافة إلى موسم ثالث اختياري.

وأوضح بيلشر أن ”عرض باريس سان جيرمان المالي لا يمكن لأحد أن يقدم مثله أو يضاهيه“.

وأكد أنه ”حتى الآن لم يتحرك برشلونة بشأن تجديد عقد ميسي“، موضحاً أن ”ميسي يركز على لقب الدوري الإسباني، ولا يريد سماع أي شيء بشأن مستقبله“.

وفي الوقت ذاته، أكدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أن ”ميسي لن يحسم مستقبله حتى الآن، سينتظر حتى نهاية الموسم، ومن ثم سيقرر“.

يشار إلى أن بيلشر هو الصحفي الذي سبق أن كشف عن رحيل نيمار دا سيلفا إلى سان جيرمان في 2017، كما أنه أعلن وجود بروفاكس رسمي من ميسي لفسخ عقده مع برشلونة في الصيف الماضي.

ويعد باريس سان جيرمان أبرز الأندية المهتمة بالنجم الأرجنتيني، والوجهة الأقرب له رفقة مانشستر سيتي في حال قرر الرحيل عن برشلونة.

وقالت الصحيفة الكتالونية إن برشلونة يرى محاولة باريس سان جيرمان التعاقد مع ميسي أمر الطبيعي، خاصة وأن اللاعب لم يجدد عقده حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يعتبر ميسي أفضل لاعب في العالم، ومن الطبيعي القيام بهذا الأمر خاصة، وأن نادي باريس سان جيرمان يمتلك الأموال ويرغب في تكوين قائمة قوية.

وأكدت الصحيفة المقربة من إدارة برشلونة، أن هناك حالة هدوء في برشلونة بشأن هذا العرض، وهذا الأمر يعتبر منطقيا، لضم أفضل اللاعبين في العالم، مثلما فعل من قبل مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، من البارسا ودفع 222 مليون يورو، وكذلك ضم كيليان مبابي.

ويسعى برشلونة لإقناع ميسي بالاستمرار في الـ"كامب نو"، واستكمال مسيرته التي بدأت منذ عام 2000، خاصة في ضوء عودة خوان لابورتا كرئيس لبرشلونة والعلاقة الجيدة بينهما.

من جانبه، علّق المدير الفني لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان، على عرض باريس سان جيرمان لميسي، خلال المؤتمر الصحفي لما قبل مواجهة غرناطة في الدوري الإسباني، حيث قال: "لست مهتما لأنني، أولا، لا أعرف ما إذا كان هذا صحيحا أم لا، وثانيا، أتمنى أن يستمر ليو معنا، ويجب أن تنتهي مسيرته هنا لأنه كان هنا طوال حياته، ولا يهمني أي شيء يقال من الخارج، وسنرى ما سيحدث حتى نهاية الموسم".

ويتصدر ميسي (33 عاما) يتصدر قائمة هدافي الليجا برصيد 25 هدفا، متقدما بفارق 4 أهداف على الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، ويليهما الإسباني جيرارد مورينو مهاجم فريق فياريال، في المرتبة الثالثة برصيد 20 هدفا.

ويقترب برشلونة من الانفراد بصدارة الدوري الإسباني، حال انتصاره على غرناطة يوم غد الخميس، بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد.