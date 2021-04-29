شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الحالة الصحية للمشرف على المقاولون بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسنت الحالة الصحية، للمهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، وذلك بعد إصابته مؤخراً بفيروس كورونا، حيث خضع للحجر الصحي في المركز الطبي حتى تماثله للشفاء، ومن المقرر أن يغادر المستشفى غداً السبت عقب خضوعه لمسحة أخيرة.

وكشف محمد عادل فتحي في تصريحات خاصة، أنه كان يتابع أحوال الفريق على مدار الفترة الماضية من داخل المستشفى هاتفياً، مؤكداً على ثقته الكاملة في الجهاز الفني واللاعبين على تقديم مباراة تليق بذئاب الجبل في لقاء اليوم أمام الزمالك.

ويدخل فريق الزمالك مواجهة من العيار الثقيل عندما يواجه المقاولون العرب في الجولة الـ 18 للدورى ، وهي المباراة التي تعتبر من أهم محطات منافسة الفريق علي لقب الدورى، حيث يبحث كلا الفريقين عن الفوز، والفريق الحاصل علي نقاط المباراة ستعتبر بـ 6 نقاط.

على الجانب الآخر يدخل فريق المقاولون العرب المباراة، بمعنويات مرتفعة بعد تصحيح المسار والفوز في المباراة الأخيرة على نظيره وادي دجلة بهدف نظيف، ويطمح أبناء النحاس في مواصلة التألق أمام الزمالك، وتقديم مباراة قوية أمام الفريق الأبيض لتحسين وضعهم في جدول الدوري.