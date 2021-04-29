شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الحالة الصحية للمشرف على المقاولون بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحسنت الحالة الصحية، للمهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، وذلك بعد إصابته مؤخراً بفيروس كورونا، حيث خضع للحجر الصحي في المركز الطبي حتى تماثله للشفاء، ومن المقرر أن يغادر المستشفى غداً السبت عقب خضوعه لمسحة أخيرة.
وكشف محمد عادل فتحي في تصريحات خاصة، أنه كان يتابع أحوال الفريق على مدار الفترة الماضية من داخل المستشفى هاتفياً، مؤكداً على ثقته الكاملة في الجهاز الفني واللاعبين على تقديم مباراة تليق بذئاب الجبل في لقاء اليوم أمام الزمالك.
على الجانب الآخر يدخل فريق المقاولون العرب المباراة، بمعنويات مرتفعة بعد تصحيح المسار والفوز في المباراة الأخيرة على نظيره وادي دجلة بهدف نظيف، ويطمح أبناء النحاس في مواصلة التألق أمام الزمالك، وتقديم مباراة قوية أمام الفريق الأبيض لتحسين وضعهم في جدول الدوري.
ويراهن النحاس على أصحاب الخبرات في مواجهة الزمالك، مثل محمد حمدي زكي ولويس إدوارد وحسن الشامي ومحمد سمير والذي يتميز بشكل خاص في استغلال الكرات الثابتة، وحذر مدرب المقاولون، لاعبي الفريق، من استقبال أهداف في بداية اللقاء من شأنها أن تغير مسار المباراة، مشددا على ضرورة تقارب الخطوط لغلق المساحات أمام لاعبي الزمالك خاصة على الأطراف..
ورصد مسئولو المقاولون العرب، مكافآت استثنائية للاعبي الفريق من أجل تحقيق الفوز على نادي الزمالك، وتتضمن لائحة المقاولون العرب صرف مكافآت استثنائية في حالة فوز الفريق على أي من قطبي الكرة المصرية، الأهلي أو الزمالك.
ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في 5 مباريات وتعادلوا في 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.