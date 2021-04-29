شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استقبل مسئولو الأهلى تفضيل موسيمانى البقاء عن تدريب منتخب بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الارتياح على مسئولى النادى الأهلى بعد قرار الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر بالبقاء على رأس القيادة الفنية للأهلى وتفضيله عن الرحيل للعودة إلى تدريب منتخب بلاده فى الفترة القادمة.

وتناثرت شائعات كثيرة عن اقتراب موسيمانى من الرحيل عن الأهلى بسبب رغبة الاتحاد الجنوب أفريقى فى إسناد مهمة قيادة منتخب البافانا بافانا لمدرب الأهلى، قبل أن يعتذر الأخير عن مهمة تدريب منتخب بلاده.

وتأتى حالة الارتياح التى سيطرت على مسئولى الأهلى لأنه سيوفر حالة من الاستقرار فى ظل ارتباط الفريق الأحمر بمباريات مهمة سواء في الدوري المصري أو خوض منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان مسئولو الأهلى سيضطرون إلى فتح ملف التعاقد مع مدير فنى جديد حال اختيار موسيمانى العودة لتدريب منتخب بلاده، وهو الأمر الذى سيحدث هزة فنية للفريق الأحمر، لاسيما أن التوقيت لم يكن مناسبا لفكرة تغيير أجهزة فنية في الوقت الراهن.

واضطر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى إلى منح لاعبيه راحة من التدريبات، أمس الأربعاء، على أن يستأنف الفريق الأحمر تدريباته بدءا من اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الجونة غدا الجمعة والمؤجلة من الأسبوع الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وفاز الأهلى على المصرى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 13 من عمر الدوري.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانا وحيدا اليوم الخميس قبل مواجهة الجونة، حيث الدخول في معسكر مغلق استعدادا لخوض المباراة.