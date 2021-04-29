شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 75 مباراة جمعت الزمالك مع المقاولون قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك مواجهة من العيار الثقيل عندما يواجه المقاولون العرب فى الجولة الـ 18 للدورى، وهى المباراة التى تعتبر من أهم محطات منافسة الفريق على لقب الدورى، حيث يبحث كلا الفريقين عن الفوز.

75 مباراة جمعت الزمالك والمقاولون العرب فى بطولة الدورى منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979 والكفة تميل لمصلحة الزمالك الذى حقق 49 فوزاً وسجل 111 هدفاً مقابل 8 انتصارات و47 هدفاً للمقاولون وحسم التعادل نتيجة 18 لقاء بينهما آخرها بهدفين لمثلهما في الجولة 25 الموسم قبل الماضي.

المواجهة الأولى بين الطرفين أقيمت في 30 نوفمبر 1978 بالجولة السادسة وشهدت تفوق المقاولون (3 – 1) تقدم عبد الرحيم محمد للزمالك في الشوط الأول وأحرز المقاولون ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر كمال عبودة وحمدي نوح ومجدي كامل.

آخر لقاء بين الفريقين فى بطولة الدورى الموسم الماضى شهدته الجولة رقم 22 الموسم الماضي وحسمه المقاولون بهدفي الكولومبي لويس إدوارد ومحمد عصام، مقابل هدف للزمالك أحرزه المغربي أشرف بن شرقي.

بينما انتهت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم بفوز الزمالك بهدفين دون رد سجلهما خالد الحسينى"هدف فى مرماه" ومصطفى محمد فى اللقاء الذى جمع الفريقين بالاسبوع الاول للدوري فى 12 ديسمبر 2020 على ستاد الكلية الحربية.

يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 39 نقطة فيما يأتى فريق المقاولون في المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في 5 مباريات وتعادلوا في 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً.