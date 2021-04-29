شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 14 بطولة دورى تنصب حسام حسن ملكاً على المتوجين بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذخر الكرة المصرية بالكثير من الأرقام المميزة التى حفرها نجوم الساحرة المستديرة بالاجتهاد والمثابرة، لإسعاد الجماهير المصرية الذواقة إلى الكرة الجميلة، دون الوقوف على انتماء محدد أو فريق بعينه، ورقم اليوم هو أحد الأرقام المميزة، لأكثر اللاعبين تتويجاً ببطولة الدوري العام.

تربع حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق، على عرش اللاعبين الأكثر تتويجاً ببطولة الدوري العام في تاريخ المسابقة المحلية، حيث حصد العميد بطولة الدوري العام 14 مرة في تاريخه، بينما يأتي حسام عاشور في المركز الثاني برصيد 13 بطولة دوري.

حسام حسن

توج العميد ببطولة الدورى العام 14 مرة فى تاريخه، بواقع 11 مرة مع الأهلى و3 مرات الزمالك بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

حسام عاشور

توج حسام عاشور كابتن الأهلي السابق، ببطولة الدوري العام 13 مرة جاءت كلها مع الأهلي، قبل ن يرحل عن القلعة الحمراء إلى الاتحاد السكندري في بداية الموسم الجاري.

عماد متعب

حصد قناص الأهلي بطولة الدوري العام 11 مرة مع النادي الأهلي، منذ أن تم تصعيده من قطاع الناشئين مع الجيل الذهبي للقلعة الحمراء.

أحمد فتحي

حصد أحمد فتحي، جوكر الكرة المصرية، لقب بطولة الدوري العام 11 مرة في تاريخه، جاءت بواقع مرة مع النادي الاسماعيلي في بداية مسيرته الكروية و10 مرات مع النادي الأهلي.

وائل جمعة

نجم دفاع النادي الأهلي ومنتخب الفراعنة، والذي انضم إلى القلعة الحمراء بعد أداء مميز في غزل المحلة ليسيطر على مركز المدافع الأساسي للأهلي والمنتخب لسنوات طويلة، حصد الصخرة لقب بطولة الدوري العام 8 مرات مع الأهلي.

محمد بركات

حصد محمد بركات بطولة الدوري العام 8 مرات في مسيرته الكروية جاءت بواقع 7 مرات مع الأهلي ومرة مع الإسماعيلي.

عصام الحضري

لم يعرف السد العالي التتويج ببطولة الدوري العام سوى مع النادي الأهلي رغم لعبه لنادي الزمالك والإسماعيلي عقب رحيله عن القلعة الحمراء، وتوج الحضرى ببطولة الدورى 8 مرات مع الأهلى فقط.