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مدرب سلة الاتحاد السكندري : سبورتنج فريق جيد .. ونتصدر المشهد منذ عامين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو السبخي، مدرب الاتحاد السكندري لكرة السلة، أن الفريق يتصدر المشهد منذ عامين.

وقال السبخي خلال تصريحات تليفزيونية: «نتصدر المشهد منذ عامين والمواجهات بيننا تنتهي بتفاصيل بسيطة، وتواجهنا في 6 نهائيات».

وأكمل: «سبورتنج فريق جيد ومعه جهاز فني جيد، يجب أن ينتصر فنيا بالنهاية، والربع الثالث مع التغييرات شعرنا بإرهاق وكنا نضغط بقوة وتوقعنا السيناريو الذي حدث».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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