شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الاتحاد السكندري : سبورتنج فريق جيد .. ونتصدر المشهد منذ عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو السبخي، مدرب الاتحاد السكندري لكرة السلة، أن الفريق يتصدر المشهد منذ عامين.

وقال السبخي خلال تصريحات تليفزيونية: «نتصدر المشهد منذ عامين والمواجهات بيننا تنتهي بتفاصيل بسيطة، وتواجهنا في 6 نهائيات».

وأكمل: «سبورتنج فريق جيد ومعه جهاز فني جيد، يجب أن ينتصر فنيا بالنهاية، والربع الثالث مع التغييرات شعرنا بإرهاق وكنا نضغط بقوة وتوقعنا السيناريو الذي حدث».