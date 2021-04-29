شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيدات الأهلى يكشف كواليس التتويج بدورى اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب يحيى يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج ببطولة الدوري، مؤكدًا أن الفريق استحق التتويج بالبطولة بعد المجهود الكبير طوال الموسم، وختمها بالأداء المميز أمام الشمس في المباراة الثانية في الدورة المجمعة الثانية، والفوز بنتيجة 34-22.

وأكد يوسف أن الفريق قدم عروضًا مميزة في البطولة وتصدر ترتيب الدوري منذ البداية، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك عناصر مميزة هذا الموسم وكان يستحق تحقيق الثلاثية عن جدارة.

وأضاف المدير الفني أن الفريق حصد جميع البطولات التي شارك بها هذا الموسم، وهذا أمر جيد للفريق وللجهاز الفني، مؤكدًا أن الفوز ببطولة الدوري والمنطقة والكأس جاء بعد مجهود كبير للجميع في أسرة كرة اليد سيدات بالنادي الأهلي.

وأكمل: «البطولة تم حسمها بعد أيام قليلة من بطولة منطقة القاهرة، وبعد أيام قليلة أيضًا من التتويج بلقب كأس مصر، وهو ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة لتحقيق الثلاثية هذا الموسم».

وتابع المدير الفني أن الفريق كان هدفه هذا الموسم الاستمرار في تقديم الأداء الجيد والعروض القوية وحصد البطولات، خاصة أن بطولة الدوري كانت الهدف الأكبر الذي يسعى الفريق لتحقيقه خلال هذه المرحلة، بعد الخسارة الموسم الماضي.

واختتم المدير الفني تصريحاته بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، لدعمهم المستمر للفريق، بهدف تحقيق المزيد من البطولات، كما وجه الشكر إلى الجماهير التي تحرص على مساندة اللاعبين بشكل دائم في كل البطولات.