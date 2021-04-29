شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق نادي مانشستر سيتي الفوز على نظيره باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا .

تقدم باريس سان جيرمان عن طريق رأسية المدافع ماركينيوس في الدقيقة 15 من الشوط الأول، وسجل المان سيتي هدف التعادل عن طريق كيفين دي بروين في الدقيقة 64 قبل أن يعزز رياض محرز النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وشهدت الدقيقة 77 إشهار البطاقة الحمراء في وجه إدريسا جايي لاعب وسط باريس سان جيرمان بعد تدخل عنيف على قدم جندوجان نجم مانشستر سيتي.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل أو حتى الخسارة بهدف نظيف خلال مباراة الإياب المقرر إقامتها بعد أسبوع على ملعب الاتحاد لتحقيق الصعود إلى نهائي البطولة .