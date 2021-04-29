شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب ( بث مباشر ) في الدوري المصري عبر القناة التالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواجه نادي الزمالك نظيره المقاولون العرب اليوم الخميس 29-4-2021 في الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري ويسعى الزمالك لاستعادة لقب الدوري العام من غريمه الأهلي .

وتريد جماهير الزمالك مشاهدة لقاء الزمالك والمقاولون في الدوري المصري في بث مباشر للاستمتاع بسهرة رمضانية دسمة .

تقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري على استاد القاهرة الدولي في التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة 9.30م .

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2020-2021 بـرصيد ٣٩ نقطة بفارق 3 نقاط، أما منافسه الأهلي فيحتل المركز الثاني والذي له مباراتان مؤجلتان ، فيما يحل المقاولون بالمركز الـ13 برصيد 18 نقطة، في مركز لا يعكس قوة ولا تاريخ ذئاب الجبل العريق .

سيتم إذاعة المباراة بشكل حصري في بث مباشر على قناة أون تايم سبورتس .