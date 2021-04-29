شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبدالسلام : أحمد نادر السيد مشروع حارس مرمى كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى الزمالك السابق وصاحب قرار تصعيد أحمد نادر السيد للفريق الأول عن الحارس الناشئ الذي انضم لقائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب.

وقال عبدالسلام في تصريحات تليفزيونية : «أحمد نادر أول مرة أشوفه كنا نزلنا تمرين في قطاع الناشئين، شكله أجنبي، ستايل رائع له شخصية قوية، قلت لعادل المأمور أنا عاوزه في الفريق الأول».

وتابع : «تم تصعيده هو وسيد عطية بعد أن لفتا انتباهي في قطاع الناشئين، أحمد نادر وسيد عطية اتعلموا بسرعة وعندهم استيعاب يتعلموا ويطوروا من أنفسهم».

وواصل : «في الحقيقة أحمد نادر السيد مشروع حارس مرمى كبير جدًا» .