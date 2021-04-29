شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الأهلي : سبورتنج هو الحصان الأسود لدوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أحمد الجارحي مدرب فريق سلة النادي الأهلي عن المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر مساء الخميس في صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

وقال الجارحي في تصريحات لبرنامج الماتش: «المواجهات بين الأهلي والاتحاد تحكمها تفاصيل بسيطة جدًا خلال آخر موسمين .. بتخلص في اواخر ثواني وبفارق نقاط قليلة».

وتابع : «تابعنا مباراة سبورتنج والاتحاد في نصف النهائي، الاتحاد فريق خبراته أكبر بالعناصر الموجودة معاه».

وواصل الجارحي «بنحيي فريق سبورتنج، هو الحصان الأسود هذا الموسم ويقدم أداء مميزا بدون محترف وجهاز شاب عمل اللى عليه وزيادة».

واختتم مدرب الأهلي «الزمالك فرقة كبيرة ومعاها جهاز فني ولعيبة محترمين، كرة السلة اللى بيركز فيها في آخر دقائق وبيفرض أسلوبه هو اللى بيقدر يكسب».