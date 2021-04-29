شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال : موسيماني فشل في إدارة مباراة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق بآداء لاعبي المصري أمام الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف .

وأضاف عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «موسيماني كان تايه خلال المباراة، وفشل في قراءة المباراة وفرض سيطرته أمام على ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي الذي تفوق في كل شيء لكن لم يقف الحظ بجانبه وبجانب لاعبيه لترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف» .

واختتم عبدالعال: «موسيماني مدرب ’’ فاشل ’’ ويحقق الإنتصارات بجهود اللاعبين وليس لديه أي رؤية فنية واضحة» .