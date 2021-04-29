شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخضع لتحليل رابيد تيست استعداداً لمباراة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع، اليوم الخميس، فريق أسوان والجهاز الفنى بقيادة علاء عبد العال لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، وذلك قبل اللقاء المرتقب أمام طلائع الجيش بعد غد السبت، على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 17 مباراة، حيث فازوا في 5 مباريات، وتعادلوا في مثلهم، وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً.

وكشف علاء عبد العال، المدير الفني لفريق أسوان، عن أبرز الأسلحة التى يعتمد عليها أبناء الجنوب وهى الكرات الثابتة، وقال عبد العال: كسبنا آخر مباراتين أمام إنبى والجونة، وربنا أكرمنا فى الدقائق الأخيرة، والمباراة 90 دقيقة وأنبه اللاعبين لهذا الأمر دائماً ونرى الفرق الكبيرة دائماً مثل الأهلي والزمالك يلعبان حتى آخر لحظة، واللاعبين عليهم أن يصبروا في الملعب حتى تحقيق الفوز وأشكر اللاعبين لأنهم مضغوطين جداً ومع ذلك حققوا نتائج جيدة.

وأضاف: الكرات الثابتة جاء منها أغلب أهداف أسوان هذا الموسم وعندما يكون عندك ميزة عليك أن تنميها، ولكن هذا لا يعني أننا نعتمد عليها فقط، ولدينا نقص في مركز المهاجم، أغلب اللاعبين تحت السن وليس لدي عناصر خبرة باستثناء أحمد عبد الظاهر، ولكنه عانى كثيراً من الإصابة.

وواصل: مهم جداً أن تدافع بشكل جيد، وعدم خلق فرص للمنافس حتى لا يسجل فينا أهداف بشكل أكبر، لأننا نلعب على قدرات اللاعبين الذين نمتلكهم.

وأكمل: اللعب في أسوان شكل فارق بالنسبة لنا، واللاعبين أغلبهم مش من أسوان وغير معتادين على الأجواء الحارة ولا يمكننا استغلال عامل الجو مثل الفرق الأفريقية، ولكن المميزات هي أنك تلعب في ملعبك، المنافس يأتي إليك من سفر، وتتمرن على هذا الملعب وتحفظ أبعاده عكس مثلاً بتروسبورت، لو لاعبت إنبي هناك سيكون أفضل منك، أيضاً الجماهير رغم عدم حضورهم للمباريات لكنهم يحضرون التدريبات.