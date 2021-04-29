شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يخطط لإراحة أفشة من المباريات خوفا من استهلاكه بدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط بيتسو موسيماني لإراحة محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، بسبب حالة الإجهاد التي ضربت اللاعب، في ظل توالي المباريات وعدم حصوله على الراحة الكافية مثل باقي اللاعبين، ويتم استهلاكه بدنيا بشكل كبير، خشية تعرضه للإصابة لو استمر الدفع به في كل المباريات.

ويخشى موسيماني من استهلال أفشة بدنيا في الفترة الحالية وهو ما يهدد اللاعب بالإجهاد أو الإصابة في المباريات المهمة مثل مباراة القمة ضد الزمالك أو مباراتي دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وأعرب موسيماني عن سعادته ‏بالفوز الذي حققه الفريق على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف، مؤكدا أن الأهلي خاض مباراة صعبة للغاية أمام المصري، ‏خاصة أن المنافس حصل على راحة قبل المباراة بـ10 أيام، بينما الأهلي كان أمامه يومان ‏ونصف اليوم ما بين مواجهتي إنبي والمصري".‏

وأضاف: «المصري كان أسرع وضغط، ولكن تمركز الأهلي كان جيدًا ونجح في ‏إفساد هجمات المنافس، وفي نفس الوقت أهدر الأهلي العديد من الفرص منها هدفان محققان»، مشيرا إلى أنه لم يدفع بمحمد هاني من بداية المباراة خاصة أنه عائد من ‏الإصابة ودخل قائمة الفريق للمرة الأولى منذ فترة، وفضل وجوده على دكة البدلاء وتم ‏الاستعانة به في الشوط الثاني.‏

وأشاد موسيماني بجميع لاعبي الأهلي خلال مباراة المصري، لا سيما سعد سمير، مؤكدًا أنه ‏قدم مباراة مميزة للغاية ومعه محمد الشناوي ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا الذي ظهر بشكل ‏مميز.، مؤكدا أن الشوط الأول لم تكن قرارات اللاعبين جيدة في بعض الفترات، ‏ولكن قدمنا عرضًا مميزًا، وخضنا المباراة بخبرات كبيرة ساعدتنا في تحقيق الفوز على ‏المصري، وهو فريق مميز يستحق أن يكون في المربع الذهبي وأهدر الكثير من الفرص أمام ‏الأهلي. مضيفا أنه يسعى للحفاظ على اللاعبين ومنحهم جميعًا راحة سلبية، ‏لأن الأمر أصبح صعبًا للغاية للحفاظ على مستوى اللاعبين وجاهزيتهم في ظل هذه ‏الظروف وضغط المباريات.