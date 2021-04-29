شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن طفيف فى حالة خالد مهدى.. ورئيس نادى الإنتاج يزوره فى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى على زيارة خالد مهدى مدير الكرة بالفريق بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية بعد الغيبوبة التى تعرض لها، ومن جانبه حرص الطبيب المعالج لمدير الكرة بالإنتاج على طمأنة أسرته، مؤكداً أنه بدأ يسترد وعيه تدريجياً.

كان تعرض خالد مهدى لأزمة صحية شديدة أدت لدخوله فى غيبوبة وفقد الوعى، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين بالجزيرة لتلقى العلاج فى العناية المركزة حتى استقرار حالته الصحية.

وأكد وليد مهدى مدير إدارة الملاعب بنادي بيراميدز أن شقيقه مدير الكرة بالإنتاج تعرض لأزمة صحية طارئة مساء الثلاثاء الماضي أدت لدخوله فى غيبوبة، وتم وضعه تحت الملاحظة فى العناية المركزة.

ويتولى خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج منذ الصعود من دورى الدرجة الثانية، وتواجد مع كل الأجهزة الفنية التى تعاقبت على تدريب الفريق الحربى فى السنوات الماضية، ويعد من أبرز مديرى الكرة الناجحين فى الكرة المصرية.

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري، وتعد مواجهة الدراويش بمثابة ”عُنق الزجاجة“ بالنسبة للإنتاج في الفترة القادمة، فإما أن تستمر صحوة الفريق بعد التعادل مع سيراميكا ووادى دجلة قبل الخسارة من الزمالك قبل أن يعود الفريق إلى نتائجه السلبية و التي وضعته في موقف لا يليق بإسمه في جدول ترتيب الدوري.