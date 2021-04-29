شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يعود للأهلى بعد مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم أيمن أشرف لاعب الأهلى فى التدريبات الجماعية لفريقه عقب الانتهاء من مباراة فريقه ضد الجونة، غدا الجمعة، والمؤجلة من الأسبوع السادس عشر من عمر الدورى.

ومنح الجهاز الطبى للأهلى أيمن أشرف راحة من التدريبات الجماعية لمدة أسبوع بسبب شكواه من خشونة فى الركبة، وتم حقنه فى الركبة، على أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة فى المباريات بدءا من مباراة فريقه أمام غزل المحلة ضمن منافسات الدورى.

وغاب أيمن أشرف عن المشاركة فى آخر مباراتين لفريقه أمام إنبى والمصرى وشارك أحمد نبيل كوكا بدلا منه وظهر بشكل جيد نال استحسان الجهاز الفنى وجماهير القلعة الحمراء.

ويعانى الأهلى من عدد من الغيابات أبرزها بدر بانون وعلى معلول ومحمود وحيد وحمدى فتحى وجونيور أجايى ومن قبلهم ياسر إبراهيم ومحمد هانى، بخلاف محمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولى.