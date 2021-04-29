شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى بطلا للقب منطقة القاهرة على حساب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 29 أبريل 1958 توج النادى الأهلى بلقب منطقة القاهرة بعد فوزه على الزمالك بملعبه فى المباراة الختامية بثلاثية نظيفة، ليرفع الأهلى رصيده إلى 9 نقاط عن غريمه التقليدى، الذى كان يكفيه التعادل للفوز بلقب البطولة.

جاءت أهداف المباراة الثلاثة فى الشوط الثانى سجلها السيد الضظوى فى الدقيقة 59، وأضاف ميمى الشربينى الهدف الثانى فى الدقيقة 77، واختتم شريف الجندى أهداف المباراة قبل النهاية بدقيقة.

مثل الأهلى: عادل هيكل، طارق سليم، رضا عبدالحميد، طلعت عبدالحميد، رفعت الفناجيلي، طه إسماعيل، وجيه مصطفى، السيد الضظوي، صالح سليم، شريف الجندي، ميمي الشربيني.

مثل الزمالك: علي بكر، يكن حسين، علاء الحامولي، نور الدالي، رأفت عطية، سمير قطب، عصام بهيج، خليل قدري، ميمي فكري، شريف الفأر، بيبو.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.