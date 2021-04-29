شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. ساسى المستحوذ على الدعوات الرمضانية الزملكاوية للتجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الدولى التونسى فرحانى ساسى المحترف فى صفوف نادى الزمالك يستحوذ على دعوات الجماهير الزملكاوية من أجل حسم موقف تجديده للقلعة البيضاء خلال المرحلة المقبلة .

وتسعى إدارة نادى الزمالك إلى حسم موقف المحترف التونسى فى ظل تمسك الإدارة والجهاز الفنى باللاعب خاصة أنه نجم يمتلك موهبة و خبرات قوية .

قلم مسئولو نادي الزمالك، بوضع حل جديد لإنهاء ملف التجديد للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، الذى ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، وذلك بتأجيل صرف مستحقات اللاعب القديمة والتفاوض بخصوص العقد الجديد فقط.

وطلب فرجاني ساسي تقاضي كافة مستحقاته المالية القديمة والبالغة قرابة 600 ألف دولار، ثم التفاوض بخصوص تجديد عقده مع تقاضي مقدم عقد الموسم الجديد كاش قبل توقيع عقود التجديد.

ويتمسك مسئولو الزمالك باستمرار فرجاني ساسي، ولكن وفقا للسقف المحدد من جانب النادى والقدرة على تنفيذ طلبات اللاعب، وهو ما ينتظر حسمه بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة مع اقتراب موعد انتهاء العقد الحالي.

وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أن عقد فرجانى ساسى ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم وليس فى يونيو المقبل، لافتين إلى أن اللاعب ليس من حقه الرحيل عن القلعة البيضاء قبل نهاية الموسم.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب فرجاني ساسى فى الصور التالية :