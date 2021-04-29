شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون لا يعرف الفوز على الزمالك منذ 245 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق المقاولون العرب تحدياً صعباً عندما يصطدم بنادى الزمالك، فى مباراة من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يأمل ذئاب الجبل فى مواصلة صحوتهم بعد الفوز مؤخراً على وادى دجلة، لتحسين مركزهم بالدورى، وفى الوقت نفسه يدخل الزمالك اللقاء رافضاً التفريط فى أى نقطة فى ظل المنافسة الشرسة مع الأهلى على قمة المسابقة.

ولم يتذوق المقاولون العرب، طعم الفوز على الزمالك منذ 245 يوماً وبالتحديد منذ 27 أغسطس الماضي، عندما انتزع الذئاب ثلاث نقاط ثمينة من بين مخالب الزمالك، بعدما نجح رغم النقص العددي في إحراز هدف الفوز بمباراة الدور الثاني لدوري الموسم الماضي في الوقت الضائع، حيث حافظ الفريقان على نتيجة التعادل بهدف لكل منهما حتى الثواني الأخيرة، قبل أن ينجح محمد عصام لاعب المقاولون السابق في إحراز هدف الفوز لفريقه.

وكانت مباراة الدور الأول بالموسم الجاري قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين، أحرزهما خالد الحسيني مدافع المقاولون بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق، الهدف الثاني في مرمى ذئاب الجبل.

ويدخل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، مباراة اليوم ويضع عينيه على عدة نقاط في مقدمتها تحقيق فوز يضمن الحفاظ على صدارة الدورى، حيث يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 39 نقطة فيما يأتى فريق المقاولون في المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة.

كما يبحث كارتيرون عن ظهور الفريق بمستوى مميز ومصالحة الجماهير التي لا تزال غاضبة من الخروج الأفريقي في دوري أبطال أفريقيا، ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم كل من أحمد فتوح ومحمود الونش للإصابة، فيما يعود محمد عبد الغني للمشاركة في المباريات بعد انتهاء إيقافه حيث غاب عن مباراة البنك الأهلي بسبب تعرضه للطرد في مباراة الإنتاج الحربي في الدورى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في 5 مباريات وتعادلوا في 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً.