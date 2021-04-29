شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الزمالك 3 / 2 ويتوج بكأس مصر فى النهائى الأطول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 29 أبريل 1949 توج النادى الأهلى بكأس مصر فى النسخة رقم 28 بعد أن رد اعتباره أمام الزمالك الذى أخرجه فى النسخة السابقة وهزمه فى المباراة النهائية التى امتدت إلى 135 دقيقة قسمت على ستة أشواط بأمر من الياوران الملكى.

انتهى الوقت الأصلى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث سجل للأهلى السيد عطية توتو، وللزمالك يونس مرعى، وفى الشوط الإضافى الخامس والسادس أضاف حسين مدكور، وفتحي خطاب هدفي الفوز للأهلى.

ليتوج الأهلى باللقب وقتها للمرة رقم "14" منها أربعة ألقاب على حساب الزمالك.

مثل الأهلي: كمال حامد، سيد عثمان، محمد أبو حباجة، حمدي كروان، عبدالعزيز همامي، حلمي أبوالمعاطي، فؤاد صدقي، محمد لهيطة، فتحي خطاب، حسين مدكور، السيد عطية توتو.

مثل الزمالك: يحيى إمام، سعيد العربي، حنفي بسطان، عباس لبيب، فهمى جميعي، عمر شندي، سعد رستم، محمود حافظ زقلط، يونس مرعي، عبدالكريم صقر، مصطفى نصر.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.