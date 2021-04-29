شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أولمبى.. هايدى عادل بطلة الخماسى أول لاعبة فى البعثة المصرية تتأهل إلى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم أولمبى، هو بروفايل تعريفى عن أحد اللاعبين الذين نجحوا فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، للتعرف على كيفية تأهله ومشواره مع اللعبة التى يمارسها والبطولات، وكذلك تفاصيل عن حياة اللاعبين، نجم اليوم هو هايدى عادل لاعبة منتخب الخماسى الحديث.

هايدى عادل تأهلت إلى منافسات الخماسى فى دورة الالعاب الأولمبية التى ستقام بطوكيو، من خلال التتويج بالبطولة الأفريقية التى أقيمت عام 2019 بالقاهرة، لتكون أول لاعبة فى مصر تتأهل إلى أولمبياد طوكيو والذى جاء مبكرا.

هايدى عادل تبلغ من العمر 21 عاما، وتدرس التسويق والإعلام فى الجامعة الأمريكية، ومارست عدة ألعاب مثل السباحة والجرى والفروسية، حتى أكملت اللعبات الخمسة.

حصدت عدة بطولات وألقاب مثل الميدالية الفضية فى بطولة العالم للشباب 2016، بالإضافة للفوز بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا، كما حققت المركز السادس في أولمبياد الشباب بالصين، كما شاركت فى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وكانت أصغر لاعبة فى البعثة المصرية كرقم استثنائى، كما توجت بفضية بطولة بيلاروسيا المفتوحة، بخلاف التتويج البطولة الأفريقية.

تعرضت هايدى عادل إلى الإصابة عام 2018، وابتعدت 5 أشهر، وكادت أن تنهى علاقتها بالرياضة، إلا أنها عادت أقوى، وتمكنت من حصد المركز الثانى ببطولة بيلاروسيا ثم التتويج بأفريقيا.