"الزمالك والمقاولون".. تعرف على أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم الخميس عددًا من المباريات المهمة على المستوى المحلي أو الأوروبي.

أبرز مباريات الخميس عندما يواجه الزمالك منافسه المقاولون العرب في إطار الأسبوع الثامن عشر من مسابقة دوري we المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب جدول المسابقة برصيد 39 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي والذي يتواجد في المركز الثاني حاليًا.

وفي بطولة كأس مصر وتحديدًا ضمن مباريات دور ربع النهائي يواجه وادي دجلة منافسه بتروجيت.

وفي مسابقة الدوري الأوروبي، ستقام مباراتي الذهاب ضمن دور نصف النهائي حيث يلعب فياريال ضد آرسنال بينما يستقبل مانشستر يونايتد منافسه روما.

مباراة أوروبية منتظرة عندما يواجه برشلونة منافسه غرناطة في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ33 بالدوري الإسباني، حيث في حال تحقيق الفريق الكتالوني للفوز سيتصدر المسابقة بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الخميس وهيّ كالتالي:

دوري we المصري:

الزمالك × المقاولون العرب.. الموعد 9:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

كأس مصر:

وادي دجلة × بتروجيت .. الموعد 9:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الأوروبي:

فياريال × آرسنال .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

مانشستر يونايتد × روما .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإسباني:

برشلونة × غرناطة .. الموعد 7 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.