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رضا عبدالعال: قطاعات الناشئين في الأندية «ماشية بالمجاملات».. وعليه العوض في الكرة المصرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق استياءه من قطاعات الناشئين في العديد من الأندية المصرية.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «قطاعات الناشئين في مختلف الأندية تدار بشكل سيء، سيؤدي إلى انهيار الكرة المصرية بشكل عام، كما أن قبول اللاعبين في الأكاديميات (ماشي بالمجاملات) وقائم على دفع مقابل مادي شهري، بالإضافة إلى العديد من الهدايا والخدمات».

واختتم عبدالعال: ’«عليه العوض في الكرة المصرية ما دامت قطاعات الناشئين في الأندية المصرية تدار بهذا الأسلوب».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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