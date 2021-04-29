شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: قطاعات الناشئين في الأندية «ماشية بالمجاملات».. وعليه العوض في الكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق استياءه من قطاعات الناشئين في العديد من الأندية المصرية.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «قطاعات الناشئين في مختلف الأندية تدار بشكل سيء، سيؤدي إلى انهيار الكرة المصرية بشكل عام، كما أن قبول اللاعبين في الأكاديميات (ماشي بالمجاملات) وقائم على دفع مقابل مادي شهري، بالإضافة إلى العديد من الهدايا والخدمات».

واختتم عبدالعال: ’«عليه العوض في الكرة المصرية ما دامت قطاعات الناشئين في الأندية المصرية تدار بهذا الأسلوب».