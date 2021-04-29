شكرا لقرائتكم خبر عن «زد» يواجهة الزمالك وديًا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض اللاعبين المستبعدين من قائمة الفريق التي تخوض مباراة المقاولون العرب، المباراة الودية لفريق الأمل بالنادي أمام فريق «زد»، والمقرر لها مساء اليوم الخميس على ملعب الأخير بالسادس من أكتوبر.

وقرر اسماعيل يوسف المدير الفني لفريق زد ان يخوض عدد من الوديان خلال فترة الاعداد الحالية واستقر على البداية القوية امام الزمالك.

وتضم مجموعة اللاعبين الذين سيشاركون مع فريق الأمل في المباراة الودية كلا من: محمد عواد، إمام عاشور، سيف الدين الجزيري، أسامة فيصل، سيف فاروق جعفر، حسام عبدالمجيد، أحمد عيد، حسام أشرف وحسين فيصل.