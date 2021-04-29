شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال ينصح الأهلي بعدم ضم هذا اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن انتقال أحمد توفيق لاعب وسط بيراميدز إلى النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، لن يضيف الكثير حال حدوثه.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي لديه العديد من اللاعبين المميزين في وسط الملعب مثل حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وغيرهم، لذلك فهو ليس بحاجة إلى خدمات أحمد توفيق سواءً في وسط الملعب أو في مركز الظهير الأيمن، بالإضافة إلى تقدمه في العمر، فهو ليس الخيار الأمثل للنادي الأهلي».