شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الاتحاد السكندرى اليوم فى نهائى كأس السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس مباراة نهائى كأس مصر لكرة السلة رجال، حيث يلتقى فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندرى فى صالة الشباب والرياضة بأكتوبر، لحسم بطل الكأس.

وتمكن الاتحاد السكندرى والنادى الأهلى من التأهل لنهائى كأس مصر على حساب فريقى سبورتنج والزمالك على الترتيب، فى المواجهات التى أقيمت بينهم أول أمس بنفس الصالة.

ونجح الاتحاد السكندرى فى تحقيق بطاقة التأهل الأولى لدور النهائى من بطولة كأس مصر على حساب نادى سبورتنج بنتيجة 88/76، بينما تأهل الاهلى بالفوز على الزمالك بنتيجة 80\85 فى نفس الجولة.

ولأن الاتحاد حقق البطولتين، فيشارك معه الوصيف، وهو الأهلي وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين على لقب بطولة، فى يناير الماضى، فى سوبر السلة، والذى يجمع بطل الدورى والكأس، وانتهى اللقاء بفوز زعيم الثغر والتتويج باللقب.