شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سبورتنج والشمس أمام الزمالك فى ليلة تتويج الأحمر بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى عمومى السيدات للموسم المحلى2020/2021 بمواجهتين بين الشمس مع الزمالك 9 مساء، والأهلى مع سبورتنج فى 10.30 مساء على صالة حسن مصطفى.

ويشهد ختام المسابقة تتويج الأهلى باللقب بعد الوصول للنقطة 15 بالفوز على الشمس وحسم اللقب مبكرا بنتيجة 34/22.

فيما فاز فى الجولة قبل الأخيرة فريق سبورتنج على الزمالك بنتيجة 34/28 قبل أن تختتم المنافسة اليوم الخميس بلقاءات بين كل من الشمس مع الزمالك والأهلى مع سبورتنج.

وفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 29/19 فى أول أيام الدورة المجمعة الثانية مساء الثلاثاء. وتقام نهائيات منافسات اليد بدون جماهير وفقا لما حدده مسئولو الاتحاد بحضور مجلس إدارة الأندية فقط وبعض من أسر اللاعبين.

وتُوج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 على صالة حسن مصطفى، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26/ 23 فى النهائى.

كما توج مؤخرا فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18، فى إطار لقاء القمة الفاصلة التى أقيمت مساء الإثنين قبل الماضى ، لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.