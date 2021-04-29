شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات في تشكيل الأهلي الدفاعي بمباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني إجراء تعديلات على تشكيل النسور الحمر في مباراتهم ضد الجونة غدا ضمن الجولة السادسة عشرة والمؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، لتصحيح بعض الأخطاء وحالة الخلل التي ظهرت في دفاع الأهلي خاصة في مباراة المصري الأهلي، لاسيما بعد المشاكل التي ظهرت في التعامل مع الكرات الثابتة وفي متابعة الكرة الثانية التي ترتد من لاعبي الأهلي.

ويفكر موسيماني ومعاونيه في إعادة الثلاثي بدر بانون وياسر إبراهيم ومحمد هاني للمشاركة في المباريات أو الاعتماد على أحدهما وفقا لحالته البدنية مع الإبقاء على الباقين على الدكة، لاسيما أن بانون أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات بعد استبعاده في مباراتي فريقه الأخيرتين ضد إنبي والمصري، بخلاف مشاركة هاني في جزء من مباراة المصري.

وأعرب موسيماني عن سعادته ‏بالفوز الذي حققه الفريق على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف، ، مؤكدا أن الأهلي خاض مباراة صعبة للغاية أمام المصري، ‏خاصة أن المنافس حصل على راحة قبل المباراة بـ10 أيام، بينما الأهلي كان أمامه يومان ‏ونصف اليوم ما بين مواجهتي إنبي والمصري».‏

أضاف: المصري كان أسرع وضغط، ولكن تمركز الأهلي كان جيدًا ونجح في ‏إفساد هجمات المنافس، وفي نفس الوقت أهدر الأهلي العديد من الفرص منها هدفان محققان»، مشيرا إلى أنه لم يدفع بمحمد هاني من بداية المباراة خاصة أنه عائد من ‏الإصابة ودخل قائمة الفريق للمرة الأولى منذ فترة، وفضل وجوده على دكة البدلاء وتم ‏الاستعانة به في الشوط الثاني.‏

وأشاد موسيماني بجميع لاعبي الأهلي خلال مباراة المصري، لا سيما سعد سمير، مؤكدًا أنه ‏قدم مباراة مميزة للغاية ومعه محمد الشناوي ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا الذي ظهر بشكل ‏مميز.، مؤكدا أن الشوط الأول لم تكن قرارات اللاعبين جيدة في بعض الفترات، ‏ولكن قدمنا عرضًا مميزًا، وخضنا المباراة بخبرات كبيرة ساعدتنا في تحقيق الفوز على ‏المصري، وهو فريق مميز يستحق أن يكون في المربع الذهبي وأهدر الكثير من الفرص أمام ‏الأهلي، مضيفا أنه يسعى للحفاظ على اللاعبين ومنحهم جميعًا راحة سلبية، ‏لأن الأمر أصبح صعبًا للغاية للحفاظ على مستوى اللاعبين وجاهزيتهم في ظل هذه ‏الظروف وضغط المباريات.