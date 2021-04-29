شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل تحذيرية لثنائى دجلة بعد قرار الإيقاف والغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مسئولي وادي دجلة تحذيرا شديد اللهجة لثنائي الفريق، ابراهيم رجب عبد المنعم، ومسعد عوض لاعبي الفريق الدجلاوي، بعد ايقافهما مباراتين وتغريمهما 20 ألف جنيه لكل لاعب، على خلفية أحداث المشادة والشغب، في مباراة دجلة والمقاولون الأخيرة بالدوري.

وحرص الجهاز الفني لفريق دجلة بقيادة ماريو سالاس، على الاجتماع باللاعبين، في أول مران جماعي بعد مباراة المقاولون العرب، وطالبهما بضبط النفس في الفترة المقبلة، نظرا لحاجة الفريق لجهود كل اللاعبين للخروج من صراع الهبوط الذي يعيشه دجلة في مؤخرة الدوري، إضافة إلى استمرار حظوظ الفريق في حصد لقب كاس مصر بعدما وصل لربع النهائي.

وتحدث محمد عبد الواحد من عبد المنعم ومسعد وحذرهما من تكرار ما حدث في مباراة المقاولون في لقاءات الفريق المقبلة، مطالبا الجميع باحترام قيمة ومكانة دجلة وعدم التأثير على تركيز الفريق في مشاكل جانبيه.

وقررت المسابقات ايقاف ابراهيم رجب عبد المنعم ومسعد عوض لاعبي وادي دجلة وحسن محمد شاهين لاعب المقاولون مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم لما بدر منهم بعد نهاية مباراة المقاولون ووادي دجلة.

وينتظر دجلة مواجهة قوية أمام بتروجت يوم 29 من أبريل الجاري في ربع النهائي وهي المباراة التي يبحث من خلالها اللاعبون عن تعويض المسيرة المتواضعة في مسابقة الدوري بحجز مقعد في دور الأربعة لمسابقة الكأس، وتعزيز فرص التتويج بالبطولة.