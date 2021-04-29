شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يواجه بوروندى وديًا استعدادًا لتصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، لاتفاق مع بوروندى، لخوض ودية بين الطرفين، بالقاهرة، يوم 3 يونيو المقبل.

ومن ناحية أخرى، أسفرت قرعة بطولة كأس العرب العاشرة، والتى سُحبت أمس الأول الثلاثاء، فى العاصمة القطرية الدوحة، عن مواجهات نارية، بعدما أوقعت المنتخب السعودى فى مواجهة نظيره المغربى، وكذلك المنتخب المصرى ضد نظيره الجزائرى. وضمت المجموعة الأولى، منتخب قطر، مع العراق، والفائز من مواجهة عمان والصومال، والفائز من مواجهة البحرين والكويت، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، تونس، والإمارات، وسوريا، والفائز من مواجهة موريتانيا، واليمن. وضمت المجموعة الثالثة منتخبات، المغرب، والسعودية، والفائز من مواجهة الأردن وجنوب السودان، والفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر، بينما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات الجزائر، ومصر، والفائز من مواجهة لبنان وجيبوتى، والفائز من مواجهة ليبيا والسودان.