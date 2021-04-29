شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى ريال مدريد بعد النجاة من فخ تشيلسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنفست جماهير نادى ريال مدريد، والصحف المدريدية، الصعداء بعد نجاح الملكى فى التعادل على أرضه أمام فريق تشيلسى 1/1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأول، فى ذهاب الدور قبل النهائى ببطولة دورى رابطة أبطال أوروبا.

وتسيد الفريق اللندنى المباراة خصوصًا فى شوطها الأول، وبادر بالتسجيل عن طريق بوليستش، قبل أن يعدل كريم بنزيمة النتيجة فى نفس الشوط ويحرز هدف التعادل، لكن أصحاب الأرض فشلوا فى زيادة حصيلتهم التهديفية فى الشوط الثانى بسبب صلابة دفاع الضيوف الذين شكلوا الكثير من الخطورة على مرمى كورتوا حارس المرمى.

من جانبه، أبدى زين الدين زيدان، المدير الفنى للملكى، ارتياحه للنتيجة، وقال فى تصريحات بعد انتهاء المباراة: «التعادل نتيجة عادلة للفريقين، أهم شىء أننا على قيد الحياة، وفريق تشيلسى قوى، والمباراة كانت قوية وصعبة بين الفريقين، لكن مواجهه الإياب ستكون أصعب».

وتابع: «لا بديل أمامنا إلا تحقيق الفوز فى مباراة العودة بإنجلترا»، مشيدًا فى الوقت ذاته بمهاجمه كريم بنزيمة، وأكد أنه لاعب مثير للإعجاب، وأنه يدرك أهميته بالنسبة للفريق.

من جانبها، عنونت جريدة «ماركا» الإسبانية: «الريال تجاوز بداية مخيفة أمام تشيلسى»، وقالت الجريدة إن النتيجة تبدو سيئة بالنسبة للفريق الإسبانى، لكنها فى الواقع تعتبر طيبة نظرًا لقوة الضيوف، وأشادت «ماركا» بالهدف الذى سجله بنزيمة، ووصفته بأنه رائع، وصحح من وضع فريقه.

وقالت جريدة «سبورت» إن الريال حافظ على حظوظه فى دورى الأبطال بفضل حارسه كورتوا الذى أنقذ فريقه من عدة فرص محققة كانت كفيلة بالقضاء على أمانيه فى البطولة.

أما صحيفة «آس» فاتفقت مع سابقيها فى الإشادة بكريم بنزيمة، وأكدت أن كل شىء قد يتغير فى لندن خلال مواجهه الإياب بين الفريقين.

على الجانب الآخر، أشادت الصحف الإنجليزية بفريق تشيلسى، وقالت صحيفة «صن» إن بوليستش أحرز هدفًا ثمينًا أمام الريال، وقرب الفريق اللندنى من التأهل للمباراة النهائية، وأشادت صحيفة «ميرور» بالنتيجة وقالت إن تشيلسى أحرج ريال مدريد فى عقر داره.