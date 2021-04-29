شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والمقاولون العرب.. صراع «القمة والقاع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحت شعار «لا بديل عن الفوز» يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اختباراً كروياً جديداً عندما يلتقى نظيره المقاولون العرب، فى الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، وذلك عند التاسعة والنصف مساء.

مباراة الليلة صراع بين القمة والقاع، فالزمالك صاحب القمة والمركز الأول فى جدول ترتيب مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز بمباراته المقبلة من أجل المنافسة المحتدمة بينه وبين النادى الأهلى على المركز الأول، فيما يحتل ذئاب الجبل المركز الـ13 برصيد 18 نقطة، ويدرك عماد النحاس، المدير الفنى للفريق، أن أى نزيف للنقاط يعنى تأزم موقفه فى الجدول، حيث المنافسة الشرسة على صراع الهبوط بين عدد كبير من الفرق.

يدخل المارد الأبيض اللقاء منتشياً بالفوز الكبير الذى حققه فى المباراة الأخيرة على البنك الأهلى 1/4، وقبله الفوز على الإنتاج الحربى، فيما انتعشت معنويات لاعبى المقاولون بعد الفوز فى مباراتهم الأخيرة على دجلة ليكتسب الفريق دفعة معنوية كبيرة، خصوصاً أن دجلة من الفرق التى تصارع من أجل البقاء فى دورى الأضواء والشهرة.

تعتبر صفوف الأبيض شبه مكتملة، وعلى الرغم من إعلان الجهاز الطبى شفاء محمود الونش من إصابة كدمة الركبة التى أصيب بها فى مباراة البنك الأهلى الأخيرة، إلا أن باتريس كارتيرون، المدير الفنى، يميل لعدم المغامرة بالدفع باللاعب، وحتى مثول الجريدة للطبع لم يعلن الجهاز الفنى الموقف النهائى للاعب. طريقة لعب الزمالك معروفة للجميع، وينتظر ألا يشهد تشكيل الفريق أى مفاجآت، ولن يخرج عن كل من محمود جنش، بعد إصابة محمد أبو جبل بـ «كورونا» ، وأمامه محمود علاء، ومحمد عبد الغنى، «محمود الونش»، وفى اليمين حمزة المثلوثى، واليسار، عبد الله جمعة، وفى الوسط، طارق حامد، وساسى، وأمامهما، زيزو، وبن شرقى، وأوباما، وفى الهجوم حميد أحداد.

ويمتلك الأبيض أقوى خط هجوم، حيث أحرز مهاجموه 30 هدفاً، فيما دخل مرماه 9 أهداف فقط، من 17 مباراة.

على الجانب الآخر، يسعى عماد النحاس للخروج بنقطة واحدة على الأقل تنفعه فى صراع الهبوط، وينتظر أن يلعب المقاولون بطريقتهم المعتادة أمام قطبى الكرة الأهلى والزمالك، من خلال الدفاع الضاغط بطول الملعب، والضغط على مدافعى الأبيض خلال بنائهم للهجمة.

ورصدت إدارة المقاولون مكافأة خاصة للاعبين فى حالة الفوز على الزمالك، وفقاً لما تنص عليه لائحة الفريق بمنح اللاعبين مكافأة استثنائية فى حالة الفوز على أحد القطبين. وينتظر أن يمثل الذئاب: محمد أبوالسعود فى حراسة المرمى، وأمامه: باسم على، وفاروق نور الدين، محمد سمير، حسن الشامى، وفى الوسط: محمد مجلى، ويوسف الجوهرى، كريم مصطفى، عبد الله ياسين، لويس إدورد، وفى الهجوم: محمد رزق.